Gardaland Resort

Gardaland mag eerder open vanwege gunstige coronacijfers

Het Italiaanse pretpark Gardaland mag eerder open dan verwacht. In eerste instantie werd gesproken over een opening op donderdag 1 juli. Na aandringen bij de politiek werd dat moment verplaatst naar dinsdag 15 juni. Nu blijkt dat Gardaland morgen al open kan, op maandag 7 juni.



Dat heeft het attractieparken te danken aan de gunstige coronacijfers in de regio Veneto. Het vooraf reserveren van tickets is verplicht. Verder wordt in het park gewerkt met virtuele wachtrijen, via een gratis app.

Het Gardaland Sea Life Aquarium gaat ook open. Verder kunnen bezoekers voor een toeslag van 5 euro alvast een kijkje nemen in het nieuwe Legoland Water Park, al zijn de waterattracties daar nog niet in gebruik. Wel is miniatuurwereld Miniland te bewonderen, gemaakt van vier miljoen Lego-steentjes.



Movieland

Het nabijgelegen pretpark Movieland heeft de openingsdatum vervroegd naar 10 juni. De meeste andere Italiaanse parken, zoals Mirabilandia en Leolandia, moeten wel geduld hebben tot 15 juni.