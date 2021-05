Ouwehands Dierenpark Rhenen

Binnenverblijven Ouwehands Dierenpark waren open ondanks coronaregels

Ouwehands Dierenpark Rhenen heeft bezoekers toegelaten tot de binnenverblijven in het park, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het kabinet eist dat pretparken en dierentuinen binnenlocaties gesloten houden, als onderdeel van de coronaregels. Toch waren in de dierentuin tot vandaag bijvoorbeeld het overdekte Aquarium, het Afrikahuis en het Orihuis geopend.



Ook de overdekte speeljungle RavotAapia en gorillaverblijf Gorilla Adventure waren open, bevestigt directeur Robin de Lange aan Looopings. Hij spreekt over "een misverstand". "Eén van onze duty managers heeft de binnenlocaties geopend, maar we moeten natuurlijk nog even wachten. Dit had niet gehoeven en gemoeten."

Hoe kon de miscommunicatie ontstaan? "De regels zijn lastig, want het beleid verandert haast met de dag. We zijn een half jaar dicht geweest en moeten steeds snel schakelen." Van een risico was volgens De Lange in ieder geval geen sprake. "Want ook binnen hield iedereen anderhalve meter afstand en werden mondkapjes gedragen. We weten dat het veilig is. Maar regels zijn regels."



Aquarium

Ouwehands Dierenpark is sinds donderdag 20 mei weer open voor het grote publiek. Op zaterdag 5 juni worden het Aquarium, het Afrikahuis, het Orihuis, RavotAapia en Gorilla Adventure alsnog heropend. Dan mogen Nederlandse attractie- en dierenparken ook de binnenlocaties in gebruik nemen.