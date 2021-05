Attractiepark Toverland

Video: achtbaan Toverland vastgelopen op merkwaardige plek

In Toverland is vanmiddag een achtbaan stilgevallen op een ongebruikelijke plek. De trein van de 21 meter hoge spinning coaster Dwervelwind kwam halverwege de baan stil te staan. Dat kon volgens een woordvoerster gebeuren doordat er een voorwerp tussen de wielen terecht is gekomen.



Mogelijk gaat het om een onderdeel van de trein dat plotseling loskwam. Hoe dat mogelijk is, wordt nog onderzocht. Dwervelwind blijft voorlopig gesloten. "We doen er nu alles aan om de attractie zo snel mogelijk weer te openen, maar naar verwachting zal dat niet meer vandaag zijn", vertelt de voorlichtster aan Looopings.

Tijdens het incident was de trein gevuld met bezoekers. Zij konden na ongeveer tien minuten door medewerkers bevrijd worden. Er vielen geen gewonden. "De veiligheid van de gasten is gelukkig nooit in het gedrang geweest", aldus de woordvoerster. "De passagiers bleven er rustig onder."



Topsnelheid

Dwervelwind, geopend in 2012, is een achtbaan met draaiende karretjes van de Duitse fabrikant Mack Rides. Er zijn twee treinen met elk zestien zitplaatsen. Normaal gesproken bedraagt de topsnelheid ongeveer 70 kilometer per uur.