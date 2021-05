Walibi Holland

Walibi Holland deelt kortingskaarten uit vanwege lange wachtrijen en storingen

Walibi Holland heeft vandaag geen goede beurt gemaakt. Op veel plekken puilden de wachtrijen uit. Bovendien kampten een hoop attracties met technische problemen. Ter compensatie van de overlast werden bij de uitgang kortingskaarten uitgedeeld.



Bij de grote attracties in Walibi wordt in coronatijd gewerkt met een verplichte virtuele wachtrij. Bezoekers moeten een plek in de rij gratis reserveren via hun mobieltje. Het idee is dat is dat gebruikers de wachttijd elders in het park kunnen doorbrengen, waardoor de fysieke wachtrij kort kan blijven.

In de praktijk kwam daar vandaag weinig van terecht. Bij de grote achtbanen liep de virtuele wachttijd op tot maar liefst drie uur. Vervolgens stonden bezoekers ook in de daadwerkelijke rij nog bijzonder lang te wachten. Veel rijen waren zelfs zo lang dat pleinen en paden vol kwamen te staan met mensen.



Wildwaterbaan

Ook bij de eetgelegenheden en kleinere attracties, die geen gebruikmaken van een Fast Lane-systeem, was het opvallend druk. Bovendien traden op verschillende plekken technische storingen op, met evacuaties tot gevolg. Wildwaterbaan El Rio Grande en hoedenmolen Los Sombreros, onderdeel van het vernieuwde themagebied Exotic, waren zelfs de hele dag dicht.



Walibi had zelf ook door dat vandaag geen goede dag was. Om de pijn wat te verzachten, werden bij de uitgang vouchers uitgedeeld voor 50 procent korting op een volgend bezoek. De bonnen blijven geldig tot en met mei 2022, met uitzondering van Fright Nights-dagen. Morgen zullen bezoekers waarschijnlijk opnieuw veel geduld moeten hebben: alle beschikbare tickets zijn uitverkocht.