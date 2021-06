Attractiepark Toverland

Toverland-medewerker bouwt vuurtoren Solaris in het klein na

Toverland-medewerker Corné van den Heuvel (29) heeft een stukje van zijn werkplek in huis gehaald. Hij bouwde de afgelopen maanden een miniatuurreplica van Solaris, de grote vuurtoren in entreegebied Port Laguna. De ruim 27 meter hoge blikvanger werd tot in detail nagemaakt met behulp van een 3D-printer.



Van den Heuvel komt uit het Gelderse dorpje Hoenzadriel. Naast zijn werk voor de Gastenservice van Toverland houdt hij zich veel bezig met grafische vormgeving en decoraties. "Het namaken van Solaris is een hobbyproject", vertelt hij. "Ik kwam op het idee toen ik door het park liep. Vaak heb ik al vrij snel een beeld van hoe ik iets in het klein wil namaken."

Dat begint met een 3D-model, gebaseerd op foto's en ontwerpen. "Daarna is het als een soort puzzel geprint met een 3D-printer." De onderdelen moeten dan nog wel geschilderd worden. Uiteindelijk werd de vuurtoren ruim 40 centimeter hoog. De bodem is met een lasersnijder gemaakt en voor het rieten dak zijn kokosvezels gebruikt.



Verjaardag

Met de Solaris-maquette begon Van den Heuvel begin 2020, tijdens de eerste coronasluiting. In het najaar ging hij ermee verder. Net voor de twintigste verjaardag van Toverland - op 19 mei dit jaar - was het gedetailleerde bouwwerk af. "Er zullen zeker nog andere objecten volgen", zegt hij.