Bobbejaanland

Bobbejaanland gaat terug in de tijd met historische foto's en quiz

Vervlogen tijden herleven dit jaar in Bobbejaanland. Verspreid over het pretpark zijn verschillende historische foto's neergezet, die verwijzen naar attracties uit het verleden. Ook is er een quiz over de geschiedenis van Bobbejaanland.



Het Vlaamse attractiepark bestaat zestig jaar in 2021. Grote borden met nostalgische foto's laten zien hoe het park er vroeger bij lag. Zo komen oude attracties als Mystery Hotel, Parachute Tower, Texas Train, Condor en Santa Maria in beeld, inclusief de openings- en sluitingsjaren.

Verder kunnen bezoekers meedoen met een speciale verjaardagsquiz. In wachtrijen en op rustplekken in het park zijn quizbordjes neergezet. Daarop staan vragen over de afgelopen decennia. Voor het juiste antwoord scannen de deelnemers een QR-code.



Mascottes

Het zestigjarig jubileum wordt dit seizoen elke ochtend gevierd met een muzikale openingsshow, tussen 09.45 en 10.00 uur op het entreeplein. Mascottes Bobbie en Jody verzorgen een dansact met Bobbejaanland-muziek.