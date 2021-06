Phantasialand

Foto's: nieuwe theatershow Nobis in Phantasialand

Phantasialand presenteert dit jaar een nieuwe show in het Wintergarten-theater, gelegen in themadeel Berlin. De voorstelling Musarteum heeft na zes jaar plaats moeten maken voor een productie met de naam Nobis.



Nobis wordt door Phantasialand omschreven als "een machtige strijd tussen zwart en wit". De show staat in het teken van acrobatiek, dans en zang. Sinds afgelopen donderdag is het Duitse pretpark weer open voor publiek.

Het oude decor bleef grotendeels intact, inclusief een symbool met de letters 'JR'. Dat is een verwijzing naar goochelaar Jan Rouven, die jaren geleden een illusieshow had in het theater. In 2019 werd hij veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege het bezit van kinderporno.



Eigenaar

Voor het entertainment in Phantasialand is Manuela Löffelhardt verantwoordelijk, de vrouw van eigenaar Robert Löffelhardt. Dochter Joelle Löffelhardt speelt ook een rol in Nobis.