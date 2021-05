Bobbejaanland

Bobbejaanland viert zestigjarig jubileum met nieuwe openingsshow

Bezoekers van Bobbejaanland kunnen vanaf vandaag dagelijks kijken naar een nieuwe openingsshow. Het Vlaamse attractiepark bestaat zestig jaar in 2021. Dat wordt gevierd met verschillende activiteiten, waaronder een feestelijke voorstelling.



De muzikale ochtendshow bestaat uit een dansact met mascottes Bobbie en Jody. Zij begroeten het publiek om 09.45 uur op de tonen van het Bobbejaanland-feestlied Wereldreis. Ook is een nieuwe versie te horen van een klassiek nummer van parkoprichter Bobbejaan Schoepen: Kili Watch.

Volkszanger Schoepen opende Bobbejaanland in 1961. Sindsdien groeide het park uit tot één van de best bezochte pretparken van België. Sinds 2004 is Bobbejaanland onderdeel van de Spaanse groep Parques Reundios. Schoepen overleed in 2010.



Levenswerk

"60 jaar is een behoorlijk mooie leeftijd", vindt commercieel en creatief directeur Peggy Verelst. "Sinds 2004 wordt het levenswerk van Bobbejaan met hart en ziel voortgezet. Die inspanningen verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden."



Bobbejaanland komt dit jaar met meer initiatieven om "de rijke geschiedenis van het park op een originele manier in de verf te zetten", waaronder een quiz, een verjaardagswedstrijd met vip-prijzen en het plaatsen van historische foto's verspreid door het park.