Karls Erlebnis-Dorf Elstal

Nieuwe disk'o coaster in Duits pretpark

In een pretpark in Oost-Duitsland is vanaf dit seizoen een nieuwe disk'o coaster te vinden. Karls Erlebnis-Dorf Elstal opende onlangs de familieattractie Karls Fliegender Regenschirm ('Karls Vliegende Paraplu'): een draaiende schijf die heen en weer slingert over een achtbaanrail.



Daarbij wordt een maximale hoogte van 17 meter bereikt. De topsnelheid bedraagt 70 kilometer per uur. Het attractietype, afkomstig van het Italiaanse bedrijf Zamperla, is bekend van onder andere Plopsaland De Panne, Movie Park Germany en Parc Astérix.

Karls Erlebnis-Dorf is een keten van verschillende pretparken die in het teken staan van aardbeien en andere landbouwthema's. Op dit moment zijn er verspreid over Duitsland vijf verschillende vestigingen. Ondertussen wordt gewerkt aan een nieuw Karls-park in Oberhausen.



Parapluthema

De nieuwe disk'o coaster heeft een parapluthema omdat de weersomstandigheden belangrijk zijn bij de aardbeienteelt, zo valt te lezen op de website van het park. "We willen laten zien hoe belangrijk een functionerend klimaat is voor de landbouw", luidt de uitleg.