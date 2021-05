Phantasialand

Phantasialand maakt openingsdatum bekend

Phantasialand gaat weer open op donderdag 10 juni. Dat heeft het Duitse pretpark zojuist aangekondigd. Er gelden nog wel strenge regels op het gebied van toegangstests en mondmaskers.



Zo worden bezoekers alleen binnengelaten op vertoon van een vaccinatiebewijs of een officieel testbewijs. Dat geldt voor alle bezoekers vanaf 6 jaar. Een negatieve testuitslag mag maximaal 24 uur oud zijn.

Phantasialand vraagt bezoekers om zich elders te laten testen. Vooralsnog zijn er geen testmogelijkheden op locatie. Verder is het dragen van een mondkapje overal verplicht voor personen van 6 jaar en ouder. Dat moeten medische mond- en neusmaskers zijn, of mondkapjes van het type FFP2.



Controleren

"Wij controleren regelmatig of wordt voldaan aan de verplichting om een mondkapje te dragen", staat in de voorwaarden. "In geval van niet-naleving behouden wij ons het recht voor om bezoekers uit het park te verwijderen."



Inmiddels is de ticketverkoop voor de periode vanaf 10 juni gestart. De reguliere entreeprijs bedraagt dit jaar 54,50 euro. Online zijn toegangsbewijzen verkrijgbaar vanaf 24,50 euro. Phantasialand wil de rest van het jaar dagelijks open blijven. De traditionele wintersluiting in november is geschrapt.