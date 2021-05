Karls Erlebnis-Dorf - Rövershagen

Duits pretpark presenteert 20 meter hoge vliegmolen in bijenthema

Een pretpark in Duitsland heeft deze week een 20 meter hoge vliegmolen in gebruik genomen. Bezoekers van Karls Erlebnis-Dorf in de Noord-Duitse gemeente Rövershagen kunnen nu een ritje maken in een nieuwe attractie met de naam Majas Wilde Schwestern.



Het gaat om een interactieve attractie van het type sky fly, gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer. Inzittenden kunnen zelf bepalen of ze over de kop gaan door de twee vleugels naast hun zitplaats te bedienen. Vergelijkbare attracties zijn te vinden in onder andere Duinrell en het Duitse Holiday Park.

Met Majas Wilde Schwestern ('Maja's Wilde Zussen') wil het attractiepark een ode brengen aan wilde bijen. Die zijn namelijk erg belangrijk bij het telen van aardbeien. Karls Erlebnis-Dorf staat in het teken van aardbeien. Naast de molen is een souvenirwinkel ingericht.



Mondkapje

Voor het bezoeken van Karls Erlebnis-Dorf is geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs vereist. Wel moeten bezoekers verplicht een medisch mondkapje of een FFP2-masker dragen.