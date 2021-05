Disneyland Paris

Medewerkers Disneyland Paris laten boodschap achter in gerenoveerd sprookjeskasteel

Disneyland Paris heeft medewerkers de kans gegeven om een boodschap achter te laten in het kasteel van Doornroosje, dat momenteel gerenoveerd wordt. De personeelsleden mochten op een kaartje schrijven wat het iconische sprookjeskasteel volgens hen zo bijzonder maakt.



De kaartjes zijn verzameld in een houten kist, die in één van de opgeknapte torens van het kasteel is geplaatst. Het project wordt Part of my Castle genoemd. "We hebben onze medewerkers uitgenodigd om onderdeel te worden van onze historie", laat Disney weten.

Ook prominente werknemers als algemeen directeur Natacha Rafalski, operationeel directeur Daniel Delcourt en ambassadeur Giona Prevete hebben een kaartje beschreven, zo is te zien in een YouTube-video over het initiatief.



Steigers

Het kasteel staat sinds begin dit jaar in de steigers voor een ingrijpende verbouwing. Waarschijnlijk duren de werkzaamheden tot begin 2022. Disneyland Paris gaat op 17 juni weer open voor publiek.