BillyBird Park Hemelrijk

Nieuwe attractie in pretpark Hemelrijk: 11 meter hoge SaltoSwing

Het Brabantse pretpark BillyBird Park Hemelrijk opent binnenkort een nieuwe attractie: de 11 meter hoge overslagschommel SaltoSwing, bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. Op zondag 20 juni vindt de opening plaats.



Bezoekers nemen plaats op een stoeltje in een grote ton. Door te lopen, gaat het gevaarte draaien. "Nadat je snelheid hebt opgebouwd, draai je in de ton met de 8 meter lange schommelarm helemaal rond", legt ontwerper Paul Derks uit.

Doordat de attractie op een 3 meter hoog bordes staat, bereiken inzittenden een totale hoogte van ruim 11 meter. "Vroeger stonden overslagschommels vaak in speeltuinen en kermissen", weet Derks. Hij ontwikkelde een vernieuwd model. "Oude tijden herleven."



Ruig

De SaltoSwing is onderdeel van het vorig jaar geopende speelgebied Ruig, waar onder meer een groot klimparcours te vinden is.