Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heropent vernieuwde Enterprise

Eén van de spectaculairste attracties van Attractiepark Slagharen is weer open. Wie durft, kan vanaf vandaag een ritje maken in de Enterprise. De thrillride uit 1977 werd de afgelopen maanden opgeknapt in samenwerking met onderhoudsbedrijf Most Revisie. Ook het uiterlijk veranderde.



Zo zijn de spanten, de ton en het hekwerk nu goud in plaats van turquoise. Andere onderdelen werden bordeauxrood. Op de gondels verschenen stickers in westernstijl, met sterren en de term State Trooper.

"Verder is er niet-destructief onderzoek uitgevoerd op de assen en werd de elektra grotendeels vernieuwd", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "De fundering is vernieuwd, alle verbindingen zijn gecontroleerd en voorzien van nieuwe bouten en lagers."



Tweehonderd ton

De middenbouw werd in eigen beheer verwijderd en vernieuwd. "Om dat gedeelte eruit te kunnen tillen, is een kraan ter plaatse geweest van maar liefst tweehonderd ton", weet de voorlichtster.



De Enterprise is niet de enige attractie in Slagharen die afgelopen winter gerenoveerd werd. Ook de nostalgische draaimolen Gallopers onderging een grote onderhoudsbeurt.