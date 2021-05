Parque Warner Madrid

Moeder van autistische jongen mishandeld in Spaans pretpark

In het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid is onlangs een 38-jarige vrouw mishandeld. Ze sprak een man aan die haar autistische zoon had beledigd en werd vervolgens naar de grond gewerkt. De moeder verloor daarbij het bewustzijn.



Omdat de 11-jarige Jimmy aan autisme lijdt, kreeg hij van Parque Warner een blauwe armband. Daarmee hoefden de jongen en maximaal drie vrienden minder lang te wachten voor attracties.

Het ging mis bij de hangende achtbaan Batman: Arkham Asylum. Een veertiger vroeg waarom Jimmy die armband had. Het antwoord beviel hem blijkbaar niet. "Ja ja, ik ben ook een mongool zoals jij", schamperde de man. Na de rit vertelde Jimmy aan zijn moeder, die niet in de attractie durfde, wat hem was overkomen.



Paniek

Toen ze later een show bezochten, ging het heerschap bij hen in de buurt zitten. Jimmy raakte in paniek en riep "Daar is de slechte man!". Na afloop riep zijn moeder hem ter verantwoording. De man begon te duwen en werkte de vrouw tegen de grond. Ze kwam daarbij op haar gezicht terecht en verloor het bewustzijn.



Ze moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De vrouw, die last had van een gespleten lip, een bloedneus, blauwe ogen en een hoofdwond, won advies in bij een hulporganisatie voor mensen met autisme. Op hun aanraden deed ze aangifte van het voorval. De zaak komt binnenkort voor de rechter.