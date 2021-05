Kermis

Kabinet wil kermissen weer toestaan vanaf 30 juni

Er is licht aan het eind van de tunnel voor de Nederlandse kermiswereld. Het kabinet is van plan om kermissen weer toe te staan vanaf woensdag 30 juni. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen.



De derde stap in het openingsplan wordt gezet op 5 juni. Pretparken en dierentuinen mogen dan hun binnenattracties weer openen. Bovendien kunnen restaurants, cafés, bioscopen, musea en andere overdekte dagattracties open. Kermissen horen daar nog niet bij.

Op dinsdag 22 juni besluit het kabinet of de geplande versoepelingen voor 30 juni kunnen doorgaan. Naast kermissen zijn dan ook concerten en festivals weer toegestaan. "Onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning", waarschuwt de overheid. Als er gewerkt wordt met toegangstests, hoeven bezoekers geen anderhalve meter afstand te houden.



Motie

Eerder deze maand beloofde Rutte te kijken of het mogelijk was om kermissen eerder te openen, door ze te verplaatsen van stap vier naar stap drie in het openingsplan. Dat deed hij op aandringen van PVV-leider Geert Wilders en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans, die daarvoor een motie indienden. Hoewel de motie werd aangenomen, moeten kermisexploitanten dus nog enkele weken extra geduld hebben.