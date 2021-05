Movie Park Germany

Movie Park Germany vernieuwt officiële website

De officiële website van Movie Park Germany - movieparkgermany.de - is vernieuwd. Het Duitse attractiepark heeft een nieuwe site gelanceerd met een fris uiterlijk. Daarvoor werd samengewerkt met eigenaar Parques Reunidos.



De Movie Park-site oogt nu hetzelfde als de sites van verschillende andere parken binnen de Spaanse parkengroep, waaronder Parque de Atracciones de Madrid en Parque Warner Madrid. Bij Parques Reundios horen ook onder meer Attractiepark Slagharen en Bobbejaanland.

"Dankzij nieuwe functies en een nieuw ontwerp dompel je jezelf nog dieper onder in de wereld van de film, zodat je binnenkort je eigen blockbuster in Movie Park Germany kunt ervaren", luidt de introductietekst die verschijnt als bezoekers voor het eerst naar de aangepaste site gaan.



Coronamaatregelen

Via de homepage is het nu direct mogelijk om tickets te bestellen, een hotel te boeken en een abonnement aan te schaffen. In het hoofdmenu heeft de pagina met informatie over de coronamaatregelen de meest prominente plek gekregen.



De website verraadt ook dat de indeling van het park is aangepast: de nieuwe achtbaan Movie Park Studio Tour en de wildwaterbaan Excalibur - Secrets of the Dark Forest zijn nu onderdeel van een themadeel met de naam The Hollywood Studio Set, een variant op het entreegebied The Hollywood Street Set.



Streets of New York

De andere vijf themagebieden in het park heten Federation Plaza, Streets of New York, The Old West, Santa Monica Pier en Nickland.