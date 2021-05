Efteling

Efteling verrast fan met lading dukaten van Ezeltje Strek Je

De Efteling heeft een man blij gemaakt met een lading munten van Ezeltje Strek Je. Joeri Damen uit Etten-Leur gebruikt de beroemde Efteling-dukaten om het plafond van zijn toilet mee te decoreren.



De toiletruimte van Damen heeft een Efteling-thema. Wie er een grote of kleine boodschap doet, wordt omringd door herkenbare decoraties en sprookjesattributen. Om het volledige plafond te bedekken zijn zo'n zeshonderd Efteling-munten nodig.

De Brabander deed onlangs een oproep op social media om munten naar hem te sturen. Nu heeft de Efteling daar zelf gehoor aan gegeven. "In de envelop zitten vijftien Ezel-dukaten voor je!", valt te lezen in een brief van de webcare-afdeling.



Helft

"Daarom ben ik Efteling-fan!", reageert Damen op Twitter. "Enorm bedankt Efteling. Jullie zijn fantastisch!" Aan Looopings laat hij weten dat er nog 266 munten ontbreken. "Ben dus al wel over de helft."



Efteling-dukaten komen normaal gesproken uit het achterwerk van Ezeltje Strek Je in het Sprookjesbos, na inworp van 50 eurocent.