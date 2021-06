Nieuws

Pretparken in Duitsland gaan weer open: dit zijn de openingsdata

Steeds meer pretparken in Duitsland kunnen het nieuwe seizoen eindelijk beginnen. Nagenoeg alle grote attractieparken hebben een openingsdatum bekendgemaakt. Omdat elke Duitse deelstaat werkt met eigen regels en voorwaarden, zijn er grote onderlinge verschillen.



Dat geldt ook voor de coronamaatregelen ter plekke. Sommige parken werken met verplichte toegangstests, andere parken niet. In sommige parken moeten bezoekers overal een mondkapje dragen, terwijl andere parken dat alleen eisen in wachtrijen en overdekte ruimtes.

Bovendien zijn de openingsvoorwaarden en regels in Duitsland gekoppeld aan de lokale en regionale coronacijfers. Als het aantal besmettingen stijgt, kunnen de maatregelen aangescherpt worden of moeten pretparken zelfs weer dicht. Wie op zoek is naar de actuele maatregelen voor een specifieke bestemming, kan dan ook het beste officiƫle website van het park in de gaten houden.



Donderdag

Heide Park mocht op 1 mei de spits afbijten als eerste attractiepark van Duitsland, gevolgd door Serengeti-Park op 11 mei. Europa-Park is sinds 21 mei weer toegankelijk. Morgen - donderdag 3 juni - openen ook Fort Fun Abenteuerland, Freizeitpark Plohn, Eifelpark Gondorf en Wunderland Kalkar.



Op vrijdag 4 juni start het seizoen van Movie Park Germany. Zaterdag 5 juni is de openingsdag van zusterpark Belantis en Plopsa's Holiday Park. Opvallend is dat Holiday Park niet gaat werken met toegangstests. Daarover werd onlangs een rechtszaak aangespannen. Schwaben Park mag op dinsdag 8 juni weer bezoekers ontvangen. Phantasialand opent op vrijdag 10 juni.



Legoland

Erlebnispark Tripsdrill gaat uit van een opening op zaterdag 11 juni. Hansa-Park verwacht vrijdag 18 juni weer open te kunnen. Legoland Deutschland, Skyline Park, Freizeit-Land Geiselwind en Bayern-Park kunnen op dit moment nog geen datum noemen.