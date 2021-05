Movie Park Germany

Movie Park Germany werkt toe naar heropening op 4 juni

Movie Park Germany hoopt over een week weer open te kunnen gaan. Dat valt te lezen in een interne memo die algemeen directeur Thorsten Backhaus naar medewerkers heeft gestuurd. Daarin wordt vrijdag 4 juni genoemd als openingsdatum.



De heropening gaat alleen door als de regionale en lokale coronacijfers het toelaten. Daarbij wordt gekeken naar het aantal nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen. Die zogeheten incidentiewaarde moet in de stad Bottdrop en de deelstaat Noordrijn-Westfalen onder de 50 blijven.

"Na het afwegen van de voor- en nadelen hebben we besloten om voor deze openingsdatum te gaan, onder het motto 'no risk, no fun'", schrijft Backhaus. "Alle voorbereidingen in het park zijn nu gefocust op deze datum, dus we moeten de handen uit de mouwen steken."



Nieuwe achtbaan

Movie Park smeekt de overheid al maanden om weer open te mogen. Toch komt de beslissing sneller dan verwacht. "We hadden graag wat meer tijd gehad. De nieuwe regelgeving heeft ons erg verrast." Op donderdag 3 juni worden medewerkers getraind en attracties getest. Overigens blijft de nieuwe achtbaan Movie Park Studio Tour nog even dicht.



De kans is groot dat Movie Park Germany, net als andere pretparken in Duitsland, zal moeten werken met toegangstests. In dat geval mogen bezoekers alleen naar binnen als ze een negatieve uitslag van een coronatest kunnen tonen. Ondanks die extra drempel overheerst bij Backhaus het optimisme. "Het wachten is eindelijk voorbij, het licht aan het einde van de tunnel is bereikt."