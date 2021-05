Energylandia

Video: de achttiende achtbaan van Energylandia maakt testritten

Het pretpark met de meeste achtbanen van Europa blijft aan de weg timmeren. Dit jaar opent Energylandia in Polen de zestiende en zeventiende rollercoaster in het park. Ondertussen wordt achtbaan nummer achttien al getest: een mijntrein met de naam Choco Chip Creek.



Op YouTube verscheen een video van een deel van een testrit. Choco Chip Creek wordt onderdeel van een nieuw themagebied met de naam Sweet Valley, dat naar verwachting in 2022 opengaat. De 1200 meter lange coaster bestaat uit meerdere liften en een groot aantal helixen.

De openingsdatum van het themadeel Aqualantis, met lanceerachtbaan Abyssus en boomerang coaster Light Explorers, is nog niet bekend. Alle drie de nieuwe attracties komen van de Nederlandse fabrikant Vekoma.