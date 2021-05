Kermis

Demonstratie met kermisexploitanten in Hilversum

Nederlandse kermisexploitanten hebben vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid. Ze blijven het oneerlijk vinden dat pretparken al wel open mogen, terwijl kermissen waarschijnlijk nog weken of maanden moeten wachten.



Nadat in maart al gedemonstreerd werd in Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Groningen, Weert en Apeldoorn, vond de protestactie dit keer plaats op het Marktplein in Hilversum. Er waren zo'n honderd kermisondernemers bij aanwezig. Sommige van hen namen hun vrachtwagen mee. Er werden speeches voorgedragen en protestvideo's afgespeeld op een led-scherm.

Op aandringen van PVV-leider Geert Wilders en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans beloofde demissionair premier Mark Rutte onlangs te kijken of het mogelijk was om kermissen eerder te openen dan gepland. Hij deed echter geen concrete toezeggingen.



Doodsteek

De organisatoren van het protest hopen dat er vanavond goed nieuws voor ze komt tijdens de persconferentie van het kabinet. Zo niet, dan kan dat volgens hen de doodsteek voor de kermisbranche betekenen. Er wordt nagedacht over meer demonstraties.