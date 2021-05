Walibi Holland onder vuur op Twitter vanwege temperatuurcheck

Walibi Holland

Corona-sceptici en complotdenkers vallen Walibi Holland aan op social media. Een Twitter-bericht over warmtebeeldcamera's bij de ingang van het pretpark roept honderden boze reacties op. Hoewel de camera's er al meer dan een jaar hangen en al meermaals in het nieuws kwamen, is er nu plotseling woede en verontwaardiging bij tegenstanders van het coronabeleid.



Walibi controleert sinds vorig jaar de lichaamstemperatuur van alle bezoekers om coronabesmettingen te voorkomen. In de voorwaarden staat dat personen met verkoudheidsklachten niet welkom zijn. Bij koortsverschijnselen - een lichaamstemperatuur van 38 graden of hoger - komt er een gesprek. Als er inderdaad klachten zijn, wordt een gast geweigerd en kan een gekocht ticket verplaatst worden naar een andere datum.

Twitter-account BLCKBX plaatste gisteren een screenshot van de webpagina van Walibi waarop het concept van de warmtebeeldcamera's wordt uitgelegd. Dat leverde een stroom aan furieuze commentaren op.



Angstzaaiers

Een greep uit de honderden reacties: "Doe niet zo achterlijk Walibi, stelletje angstzaaiers", "Belachelijk deze onzin", "Dikke vinger voor Walibi", "Ik vond Walibi toch al niks, nu wil ik er zeker niet meer heen" en "Bedankt voor de aankondiging, we gaan dus niet naar Walibi".



De boze Twitter-gebruikers denken Walibi financieel te kunnen raken door voortaan weg te blijven, met reacties als: "Dat is dan een boycot", "Succes met je faillissement Walibi", "Boycotten dat park, bij faillissement zal ik er geen traan om laten", "Dus nooit meer naar Walibi", "Mag hopen dat jullie failliet gaan zo snel mogelijk!" en "Dat ze maar snel failliet mogen gaan".



Noord-Korea

Een aantal sceptici trekt de vergelijking met de strenge coronamaatregelen in China en Noord-Korea. Ook wordt door een hoop mensen beweerd dat Walibi de privacywet overtreedt met de temperatuurcontrole. Sommigen vinden dat Walibi om die reden voor de rechter gesleept moet worden.



Ondanks alle commotie heeft Walibi zelf nog niets van zich laten horen op Twitter. Het park voelt geen behoefte om zich in de online discussie te mengen, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



Persoonsgegevens

"Walibi probeert met een pakket van maatregelen een veilige omgeving voor gasten te creëren", verduidelijkt de voorlichtster. "De warmtecamera's zijn één van die maatregelen. Er worden geen persoonsgegevens of beelden van onze gasten opgeslagen. Bij een te hoge temperatuur zullen we een controlegesprek met je aangaan om te kijken of je klachten hebt."