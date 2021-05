Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Video: zo werkt de vrijevaltoren in Attractiepark Slagharen

In een nieuwe video van YouTube-kanaal Theme Park Science wordt de vrijevaltoren van Attractiepark Slagharen onder de loep genomen. Presentator Danny van der Weel zoekt antwoord op de vraag: val je sneller als je zwaarder bent?



Daarvoor worden verschillende proeven gedaan met de 40 meter hoge Free Fall in Slagharen. Ondertussen geeft ingenieur Jurnan Schilder van de Universiteit Twente uitleg over luchtweerstand en de techniek achter de attractie.

Dat verhaal wordt aangevuld met computeranimaties van de toren. Van der Weel mag ook plaatsnemen op het bakje dat de gondel tientallen meters omhoog brengt. Dat levert bijzondere beelden op van een plek die normaal gesproken verborgen blijft voor bezoekers.



Italiaans

De Free Fall van Slagharen, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Fabbri Group, opende in 2003. Per rit is er plek voor twaalf personen. Er geldt een minimumlengte van 140 centimeter. De attractie bevindt zich aan de rand van het Fonteinplein, in de buurt van de hoofdingang.