Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt bijzondere video met luchtbeelden

Een nieuwe video neemt kijkers in vogelvlucht mee door Disneyland Paris. Op YouTube verscheen een filmpje met bijzondere luchtbeelden van de twee Disney-parken. Hoewel het resort tijdens de opnames uitgestorven was, zijn er wel omgevingsgeluiden te horen.



De video van ruim drieƫnhalve minuut bevat dronebeelden van iconische attracties als Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain, Orbitron, Phantom Manor en Ratatouille: The Adventure. Ook het sprookjeskasteel van Doornroosje komt voorbij.

"Disneyland Paris zoals je het nog nooit hebt gezien", luidt de beschrijving. De beelden zijn al een poos geleden gemaakt: op dit moment staat het Disney-kasteel in de steigers voor een grote renovatie. Daarnaast is Orbitron helemaal weggehaald voor onderhoudswerkzaamheden.



Heropening

Met het sprookjesachtige filmpje worden fans alvast warm gemaakt voor de langverwachte heropening van het resort. Over iets meer dan drie weken, op donderdag 17 juni, zijn er weer bezoekers welkom in het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park.