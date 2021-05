Nieuws

Pretparken en dierentuinen mogen binnenattracties en restaurants openen op 5 juni

De coronamaatregelen voor de Nederlandse pretparken en dierentuinen worden eerder versoepeld dan verwacht. Het kabinet was eigenlijk van plan om de volgende stap in het openingsplan op woensdag 9 juni te zetten. Dat wordt zaterdag 5 juni, vertelde demissionair premier Mark Rutte zojuist tijdens een persconferentie.



Vanaf die dag mogen attractie- en dierenparken weer alle binnenlocaties openen. Pretparken nemen overdekte attracties opnieuw in gebruik, dierentuinen kunnen bezoekers weer toelaten tot binnenverblijven. Ook overdekte pretparken en dagattracties als Plopsa Indoor Coevorden, Sea Life Scheveningen en Madame Tussauds Amsterdam mogen open.

Het kabinet ziet dat de coronacijfers de afgelopen tijd flink zijn verbeterd. Sneller versoepelen is daarom verantwoord, zeggen Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Mocht het de komende dagen toch fout lopen, dan kan besloten worden om aan de noodrem te trekken en de versoepelingen uit te stellen. Daar lijkt het echter niet op.



Droomvlucht

In de Efteling zijn populaire attracties als Droomvlucht, Symbolica, Fata Morgana, Carnaval Festival en Vogel Rok straks weer operationeel. Toverland mag de hallen Wunderwald en Land van Toos weer vullen met publiek.



Bezoekers van Attractiepark Slagharen kunnen zich verheugen op onder meer Wild West Adventure en de Sky Tower, terwijl in Duinrell bijvoorbeeld Rick's Fun Factory en de Carrousel opengaan. Walibi Holland heropent Merlin's Magic Castle.



Restaurants

Ook voor musea, bioscopen, cafés en restaurants kwam er vanavond goed nieuws. Zij mogen op 5 juni eindelijk weer open. Pretparken en dierentuinen kunnen vanaf dat moment dus ook weer mensen ontvangen in hun eetgelegenheden. Sinds de heropening op 19 mei is een hapje eten alleen nog mogelijk op het terras.



Het kabinet heeft lang overwogen om voor pretparken en dierentuinen te gaan werken met verplichte toegangstests. Bedrijven in de recreatiesector zien dat totaal niet zitten omdat ze vrezen dat bezoekers zullen wegblijven.



Coronatest

Op dit moment is een coronatest niet nodig voor een dagje uit naar een attractie- of dierenpark. Dat blijft zo na 4 juni. Ook overdekte dagattracties hoeven toch niet met tests te gaan werken. Wel mogen restaurants, theaters en bioscopen er zelf voor kiezen om toegangstests in te voeren. Dan mogen ze net zo veel gasten ontvangen als er in de zaak passen, op anderhalve meter afstand.