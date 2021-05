Efteling

Efteling ontruimt Sprookjesbos vanwege incident

Het Sprookjesbos in de Efteling is woensdagmiddag korte tijd ontruimd geweest vanwege een incident. Ter hoogte van De Trollenkoning moest een bezoeker gereanimeerd worden, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Rond 15.10 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. Er kwamen meerdere ambulances en een politiewagen ter plaatse. Het Sprookjesbos is toen geƫvacueerd en afgesloten voor publiek.

"Om ruimte te maken, hebben we gasten verzocht om het bos te verlaten", legt de voorlichter uit. Uiteindelijk is de bezoeker in kwestie meegegaan met een ambulance. Omstreeks 15.45 uur kon het bos heropend worden.