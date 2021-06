Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Wasstraat toegevoegd aan Verkeerspark in Duinen Zathe

Het Verkeerspark in het Friese pretpark Duinen Zathe is uitgebreid. De educatieve attractie had al een eigen rotonde en tankstation. Nu kunnen jonge weggebruikers ook met hun trapauto door een heuse wasstraat.



De wasbox - compleet met draaiende borstels - wordt gesponsord door de firma Frans Autoglans, met vestigingen in de Friese plaats Wolvega en de Overijsselse stad Steenwijk. Er is ook een watereffect aan toegevoegd, voor zomerse dagen.

Het Verkeerspark van Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe werd overgenomen van Verkeerspark Assen, dat in 2014 sloot vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. In 2017 verhuisde de attractie naar Appelscha. Voor 3 euro kunnen bezoekers hun eigen rijbewijs halen.