Vanaf vandaag statiegeld op kleine petflessen: wat doen de pretparken en dierentuinen?

In Nederland wordt vanaf vandaag 15 eurocent statiegeld geheven op kleine petflessen, in de hoop zwerfaval tegen te gaan. Dat brengt een vraagstuk met zich mee voor attractie- en dierenparken, die vele honderdduizenden petflessen per jaar verkopen. Hoe gaan zij om met de nieuwe wetgeving?



Wettelijk gezien zijn pretparken en dierentuinen niet verplicht om lege flesjes in te nemen en statiegeld terug te geven aan klanten. Dat geldt namelijk alleen voor supermarkten, winkels op treinstations en tankstations. Toch bieden veel parken die mogelijkheid wel aan.

De Efteling, het grootste attractiepark van de Benelux, heeft één locatie waar bezoekers statiegeld kunnen terugvragen: de garderobe op het Dwarrelplein. Verder staan op verschillende plekken donatiebakken met een speciale klep. Wie daar een flesje in gooit, doneert de 15 eurocent aan Villa Pardoes: een vakantieverblijf voor zieke kinderen, gelegen naast de Efteling. Het statiegeld van flesjes die worden achtergelaten op dienbladen in restaurants gaat eveneens naar Villa Pardoes.



Walibi

Bezoekers van Walibi Holland worden dubbel beloond als ze hun flesje inleveren bij een kassa. Ze krijgen dan het statiegeld terug én 10 eurocent korting op een nieuw product. Later worden in het park donatiebakken neergezet waarmee de 15 cent geschonken kan worden aan een nog te selecteren goed doel.



Ook in Toverland mogen bezoekers zelf kiezen of ze hun 15 cent doneren of terugvragen. Naast funhouse Villa Fiasko in het overdekte gebied Wunderwald is een flessenautomaat verschenen. De statiegeldbonnetjes die uit de machine komen, kunnen gebruikt worden bij de meeste horecapunten. Het geld dat wordt opgehaald middels donatiebakken gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. "Dit goede doel is via een interne stemronde door Toverland-medewerkers gekozen", laat het park weten.



Duinrell

Voor Attractiepark Slagharen en Duinrell geldt dat bezoekers flesjes kunnen inleveren in de supermarkt van het park. Slagharen zette bovendien twintig donatiebakken neer. De opbrengst gaat naar Nationaal Fonds Kinderhulp. Madurodam neemt flesjes in bij alle horecagelegenheden. Avonturenpark Hellendoorn geeft geen geld terug. Wel komen er donatiebakken voor een nader te bepalen goed doel.



Het inleveren van een flesje kan in Wildlands Adventure Zoo Emmen op drie verschillende manieren: via recyclemachines, bij kiosken en restaurants en met behulp van donatiebakken. In de eerste twee gevallen krijgen bezoekers 15 cent korting op een besteding in het park. De opbrengst uit de bakken wordt gespendeerd aan otters in Nederland.



Burgers' Zoo

In Diergaarde Blijdorp staan al sinds maart 2019 twee flessenautomaten, waar bezoekers kunnen kiezen tussen een kortingsbonnetje of een donatie aan een zeeschildpaddenproject. "Dit laatste wordt meestal gekozen", weet een woordvoerster. Burgers' Zoo geeft de 15 cent statiegeld retour aan de kassa's. Men bekijkt nog of er ook gewerkt kan worden met donaties aan projecten met betrekking tot natuurbehoud.



Bezoekers van Ouwehands Dierenpark mogen kiezen: het geld terugvragen bij horecalocaties of een flesje achterlaten in een bak voor een donatie aan stichting Bears in Mind. Het Dolfinarium hanteert dezelfde methode, met een ander goed doel. Safaripark Beekse Bergen doneert statiegeld aan Stichting Wildlife, DierenPark Amersfoort koos voor het eigen Wildlife Fund. Er zijn ook parken die anno 2021 helemaal geen petflesjes verkopen vanwege het milieu, zoals GaiaZOO en Artis.