Efteling

Efteling-show Raveleijn vanaf 1 juni weer te zien

Bezoekers van de Efteling kunnen vanaf komende week weer kijken naar Raveleijn. De paardenshow keert op dinsdag 1 juni terug na een afwezigheid van vijf en een halve maand. Vanwege de coronacrisis draait voorlopig nog wel een alternatieve versie van de voorstelling, net als vorig jaar.



De Efteling presenteerde in juli 2020 een aangepaste Raveleijn-show met een andere verhaallijn. Daarbij gaat het niet meer over het bevrijden van de magische stad, maar over het trainen van ruiters. Verschillende onderdelen werden wegbezuinigd, waaronder de confrontatie met de vuurspuwende mechanische draak Draconicon.

Voorheen duurde Raveleijn ruim twintig minuten. De uitgeklede productie was al na elf minuten voorbij. Na felle kritiek is de show even later wel lichtelijk aangepast. Zo werden de stemmen van de personages opnieuw ingesproken en zijn de vechtscènes vernieuwd.



Wijzigingen

Het is nog niet duidelijk of er dit jaar opnieuw wijzigingen zijn toegepast. Raveleijn wordt geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou. In februari was te zien hoe Nederlandse ruiters in Frankrijk getraind werden voor de Efteling-show.