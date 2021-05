Efteling

Ontdek een nieuwe zoete lekkernij in de Efteling: Kurkentrekkers

In de Efteling zijn vanaf vandaag nieuwe zoete lekkernijen verkrijgbaar: Kurkentrekkers. De opvallende snack bestaat uit gedraaid gebakken brooddeeg, bestrooid met suiker en kaneel. Naast een naturelversie van 3 euro staan er ook drie bijzondere varianten met uitbundige toppings op het menu.



Chocolade Zeebonk (4,80 euro) bevat chocolademousse, zoute knabbels, karamel en toffee. Aardbei Witte Wieven (5,30 euro) bestaat uit aardbeien, meringue, witte chocolade en suikerspin. Meloen Drakennest (4,50 euro) wordt gevuld met watermeloen, cheesecakemousse, kiwi, spekkoek en zure matten.

Het concept is afkomstig uit Oost-Europa. In Tsjechië wordt de schoorsteencake trdelník genoemd, terwijl in Roemenië wordt gesproken over kürtoskalács. Duitsers kennen de traditionele lekkernij als Baumstriezel.



Abonnementhouders

Kurkentrekkers worden geserveerd bij eetkraampje 't Verwende Nest, dat onderdeel is van het nieuwe speelbos Nest. De officiële opening vindt plaats op maandag 31 mei. Tot die tijd mogen abonnementhouders het speelgebied betreden op vertoon van hun abonnementspas. Nest bevindt zich tussen De Vliegende Hollander en de Game Gallery.



De Efteling was voor 't Verwende Nest op zoek naar een speciale snack waarvan het uiterlijk goed zou scoren op social media. Het product moest "instagrammable" zijn, vertelt projectmanager Melvin van Brakel. "Iets bijzonders, passend bij de sfeer en het verhaal van het speelbos." Het idee van de Kurkentrekker kwam uiteindelijk als beste uit de bus.



Molen

Naast de horecalocatie staat een molen die in beweging gezet kan worden met behulp van een draaihendel. Men wil de illusie wekken dat de molen in verbinding staat met de ovens, zodat kinderen als het ware zelf hun Kurkentrekker bakken.



Met de naam van de broodsnack knipoogt de Efteling naar het verleden. In de buurt van Nest was van 1981 tot 2015 een horecapunt te vinden dat De Kurketrekker heette, vernoemd naar de kurkentrekkers in de naastgelegen Python. De Kurketrekker heeft uiteindelijk plaats moeten maken voor De Vliegende Hollander.