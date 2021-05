Efteling

Efteling zet eigen fotografen in bij meet-and-greets

Bij meet-and-greets in de Efteling wordt tegenwoordig steeds vaker een professionele fotograaf ingezet. Bezoekers die op de foto willen met Efteling-figuren als Pardoes, Roodkapje en Assepoester worden dan op de gevoelige plaat vastgelegd door een fotograaf van de Efteling zelf.



Vervolgens ontvangen ze een bonnetje waarmee ze de foto kunnen laten afdrukken bij twee souvenirkarren in het park: D'n Blikvanger op het Dwarrelplein en De Jolige Jutter bij speelgebied Nest, naast de Python. Het is ook mogelijk om de foto digitaal aan te schaffen in de Efteling-app, met behulp van een Digi-Fotopas.

Het concept, dat is overgewaaid uit de Disney-parken, werd eind vorig jaar al kortstondig getest bij een arrenslee op de Warme Winter Weide. Ondanks de aanwezigheid van een Efteling-fotograaf blijft het gewoon toegestaan om zelf foto's te maken met een eigen fotocamera of mobiele telefoon.