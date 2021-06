Efteling

Dit verdiende de directeur van de Efteling in coronajaar 2020

Het salaris van de Efteling-directie kwam in 2020 lager uit dan in 2019. Naar aanleiding van de coronacrisis hebben directieleden iets minder betaald gekregen dan voorheen. Zo daalde het jaarsalaris van algemeen directeur Fons Jurgens met ongeveer 6 procent.



Dat blijkt uit het meeste recente jaarverslag van het attractiepark. In het document wordt vermeld wat voor vergoeding de statutaire directieleden krijgen. Naast Jurgens is ook financiële man Daan van Baarsen statutair directeur.

In 2019 ontvingen zij nog een brutobedrag van in totaal 674.000 euro: 337.000 euro per persoon, inclusief pensioenpremie. Vorig jaar zakte dat naar 634.000 euro, ofwel 317.000 euro voor beide directeuren. Dat is nog wel hoger dan de vergoeding in 2018, toen de Efteling-bazen 314.000 euro verdienden. Overigens werkt de Efteling niet met bonussen, ook niet buiten coronatijd.



Verlies

Door de coronasluitingen en beperkende maatregelen leed de Efteling vorig jaar een verlies van 14,5 miljoen euro. Jurgens sprak regelmatig over "het slechtste jaar ooit".



Om die reden kregen ook medewerkers te maken met bezuinigingen. Zo werden salarisverhogingen geschrapt en mogen medewerkers en hun gezinsleden niet meer onbeperkt gratis naar het attractiepark. Het opbouwen van de dertiende maand gebeurt tijdens de coronacrisis alleen als het financieel goed gaat het met bedrijf.



Beperkingen

Die beperkingen gelden ook voor de voltallige directie, bevestigt een woordvoerder. Naast Jurgens en Van Baarsen wordt het bestuur gevormd door creatief en commercieel directeur Koen Sanders en parkdirecteur Nicole Scheffers.