Man geeft Efteling de schuld van ongeluk met tafel: 'Blijvend letsel'

Een Efteling-bezoeker geeft het attractiepark de schuld van een ongeluk waarbij zijn zoontje gewond raakte. Jaman van Engelen uit Kampen verwijt de Efteling dat een tafel bij het speelgebied Kleuterhof gevaarlijk is voor kinderen. Op Facebook deelt hij foto's van de bewuste tafel en de verwonding.



"Wij bedanken de Efteling voor het blijvend letsel naast het oog van mijn zoon", aldus Van Engelen. "Hij liep bij een speeltuin tegen een houten tafel die ze om een boom hadden gemaakt. Niet erg handig bij een kinderspeelplek."

De vader roept het park op om de tafel te verwijderen. "Haal deze tafel weg voordat er meer ongelukken gebeuren met kinderen." Op het bericht komen voornamelijk cynische reacties. Een hoop mensen vinden dat de man zich aanstelt en overdrijft.



Melding

Een woordvoerder van de Efteling gaat niet inhoudelijk in op de kwestie. Of er iets met de bewuste tafel gaat gebeuren, is afwachten. "Bij dergelijke gebeurtenissen wordt er altijd een melding gemaakt. Vervolgens bekijkt onze veiligheidsafdeling of er acties noodzakelijk zijn."