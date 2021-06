Foto's: Italiaans attractiepark Gardaland opent Legoland Water Park

Gardaland Resort

Het Italiaanse pretpark Gardaland opent vandaag de poorten van het eerste Lego-waterpark van Europa. Aan de rand van het attractiepark, naast kindergebied Prezzemolo Land, is het Legoland Water Park verschenen. Er staan waterattracties in Lego-thema.



De uitbreiding van 20 miljoen euro bestaat uit de gebieden Lego Miniland, Jungle Adventure, Jungle Oasis, Beach Party, Pirate Bay, Duplo Splash en Lego Creation Island. Verder is er een Lego River Adventure.

Wie honger heeft gekregen, kan terecht bij het Harbour Restaurant of de eetkraampjes Beach Party Kiosk en Adventurers' Snacks. Voor Lego-fans werd een Legoland Shop gerealiseerd, die ook bezocht kan worden zonder een toegangsbewijs voor het waterpark. Roken is niet toegestaan.



Combiticket

Er zijn geen aparte entreekaarten verkrijgbaar voor enkel het Legoland Water Park. Bezoekers van Gardaland kunnen vooraf een combiticket aanschaffen, of ter plekke een toeslag betalen. Kinderen kleiner dan 1 meter mogen gratis naar binnen.



Iedereen onder 12 jaar moet begeleid worden door een volwassene. Volwassenen zonder kinderen zijn niet welkom. Die regel werd volgens Gardaland in het leven geroepen "om de veiligheid en het plezier van de kleintjes te garanderen".



Glijbanen

De afgelopen weken was het waterpark al toegankelijk als wandelgebied, zonder waterattracties. Voor een toeslag van 5 euro konden bezoekers een kijkje nemen bij miniatuurwereld Miniland. Vandaag gaan ook de glijbanen en waterspeelplaatsen open.



Het pretpark, gelegen aan het Gardameer, hoort bij de Britse groep Merlin Entertainments. Dat bedrijf exploiteert ook alle Legoland-parken. Eigenlijk had het Italiaanse Legoland Water Park vorig jaar al open moeten gaan. Dat ging uiteindelijk niet door vanwege de coronacrisis.