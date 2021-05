Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn promoot opgeknapte attracties als 'nieuwe attracties'

Avonturenpark Hellendoorn heeft afgelopen winter twee oude attracties opgeknapt: de achtbaan Balagos en de rondrit Oldtimers. Hoewel de attracties al decennia bestaan, spreekt het pretpark in promotiemateriaal over "twee nieuwe attracties".



Balagos opende in 1990 als Tornado, meer dan dertig jaar geleden. Afgelopen winter werd de attractie geverfd en voorzien van extra decoraties. Ook staat er een nieuwe trein op de baan. De oldtimerbaan is zelfs 44 jaar oud. Die stamt uit 1977. Er zijn nieuwe decorstukken toegevoegd.

Voor Hellendoorn was dat genoeg om in marketinguitingen te spreken over "twee nieuwe attracties". De aanprijzing valt te lezen op grote reclameborden langs de weg.



Geïnvesteerd

"Wij hebben zo veel geïnvesteerd in deze attracties dat wij ze als nieuw durven neer te zetten", reageert een woordvoerder. "Ze zijn dusdanig vernieuwd dat het woordje 'nieuw' niet misstaat, gezien de moeite die erin is gestoken. Het heeft echt veel geld gekost, daar hadden we ook iets nieuws van kunnen kopen."



In 2011 werd Walibi Holland op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie toen een vernieuwde achtbaan gepresenteerd werd als 'nieuw'. Dat was misleidend en in strijd met de waarheid, zo oordeelde het reclame-orgaan destijds. Vervolgens moesten folders, posters en websites aangepast worden.



Snelwegmasten

Hellendoorn is niet bang dat de Reclame Code Commissie nu opnieuw ingrijpt. "Nee, anders hadden we de tekst niet gekozen." De bewuste Hellendoorn-reclame is de komende tijd te zien op twee snelwegmasten.



Of de campagne met de gewaagde tekst daarna wordt voortgezet, weet de voorlichter nog niet. "Dat moeten we nog bekijken. Bij het lanceren van deze campagne hebben we snel moeten schakelen. We wilden na onze heropening gewoon graag het straatbeeld in."