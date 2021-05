Gröna Lunds Tivoli

Zweeds pretpark wil uitbreiden met nieuwe attracties op parkeerplaats

Een Zweeds pretpark heeft flinke uitbreidingsplannen. Gröna Lund in Stockholm hoopt een oude parkeerplaats bij het park te kunnen betrekken. Er moeten nieuwe attracties, restaurants en winkels komen. Ook is er veel plek voor groen.



Het nieuwe gebied wordt met een brug aan het bestaande park verbonden. Gröna Lund wil er zowel spectaculaire als kindvriendelijke attracties neerzetten. Ook moeten er restaurants, ijssalons en spellen te vinden zijn. Minimaal 25 procent van de oppervlakte is gereserveerd voor bomen en vegetatie, waardoor het nieuwe parkdeel een groen karakter krijgt.

Concepttekeningen laten onder meer een grote achtbaan te zien, maar dat is slechts een sfeerimpressie. De precieze invulling van het gebied is nog niet rond. Gröna Lund mag in principe tot 12 meter hoog bouwen, hoewel er enkele uitzonderingen zijn. Op die plekken kan men tot 30, 35 of 45 meter de lucht in.



Openbare promenade

Daarnaast wil Gröna Lund de omgeving opknappen. Er moet een openbare promenade langs het nieuwe deel komen waar mensen langs het water kunnen wandelen. Ook worden er buiten de parkgrenzen winkels en cafés gebouwd in een architectonische stijl die aansluit bij de geschiedenis van het gebied.



Op de parkeerplaats bevond zich tussen 1924 en 1957 het concurrerende pretpark Nöjesfältet. Toen de kinderen van de directeuren met elkaar trouwden, besloten de bedrijven te fuseren. Sindsdien ligt het gebied er troosteloos bij. In 2024, honderd jaar na de opening van Nöjesfältet, wil Gröna Lund met de uitbreiding beginnen.



Bezwaar

Of het daadwerkelijk zover komt, is nog de vraag. Op 20 april ging de gemeenteraad van Stockholm akkoord met de toekomstplannen van Gröna Lund, maar er werd direct bezwaar aangetekend. De vrees is dat de geluidsoverlast toe zal nemen en dat gebouwen hoger uitvallen dan beloofd. De lokale rechtbank heeft de plannen inmiddels getorpedeerd. Het pretpark gaat in beroep tegen die uitspraak.



Gröna Lund strijdt voortdurend tegen ruimtegebrek. De nieuwe hangende achtbaan Monster is op, onder en dwars door andere attracties gebouwd. Het park gaat op 2 juni weer open na een lange coronasluiting.