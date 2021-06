Efteling

Efteling ontwikkelt legpuzzel in samenwerking met Jan van Haasteren

De Efteling is een samenwerking aangegaan met striptekenaar Jan van Haasteren, bekend van komische legpuzzels. Een nieuwe duizend stukjes tellende puzzel toont het reilen en zeilen in het Sprookjesbos van de Efteling. Er zijn dertig verschillende sprookjes in verwerkt.



Te zien is hoe Efteling-bezoekers en beroemde sprookjesfiguren verzeild zijn geraakt in talloze humoristische situaties. Wie goed oplet, ziet ook Van Haasteren zelf staan. Hij ontmoet ontwerper Anton Pieck bij de Kikkerfontein op het Herautenplein.

De puzzel, uitgebracht door spellenfabrikant Jumbo, is voor 17,99 euro verkrijgbaar in de Efteling en bij bekende webshops en speelgoedwinkels. In samenwerking met Jumbo worden deze zomer ook enkele nieuwe Efteling-bordspellen op de markt gebracht.