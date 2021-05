Efteling

Video: dit is de nieuwe Efteling-attractie Nest

De Efteling is vanaf vandaag een attractie rijker: speelbos Nest. Het speelgebied voor kleine kinderen, gelegen tussen de Game Gallery en De Vliegende Hollander, staat in het teken van de grote achtbanen in themadeel Ruigrijk. Er werd 2 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding. Een video brengt de nieuwigheid in beeld.



Bijzonder is dat de speelplek geschikt is gemaakt voor kinderen met een handicap. Zo is er een glijbaan voor rolstoelers. Het hart van Nest wordt gevormd door een rolstoeltoegankelijk waterbed in de vorm van een schatkaart. Een bijna 80 meter lang vlonderpad - toegankelijk met rolstoel en buggy - verbindt de vier verschillende speelgedeeltes met elkaar. Hier en daar zijn heuveltjes van kunstgras te vinden.

De speeltoestellen in Nest, geleverd door de gespecialiseerde firma Speelmaatje, verwijzen naar de Efteling-attracties Joris en de Draak, De Vliegende Hollander en Baron 1898. Voorbeelden zijn een drakentoren met drakeneieren, een groot schip met kanonskogels en een mijnkarretje. Ook is er een afgelegen plek die prikkelarm moet zijn.



Vriendenlied

Bij horecalocatie 't Verwende Nest staat een nieuwe Efteling-specialiteit op het menu: Kurkentrekkers. Links naast de entreepoort van Nest bevindt zich een souvenirkar met de naam De Jolige Jutter. Op de achtergrond klinken Ruigrijk-melodieën gespeeld met schoolinstrumenten. Ook wordt regelmatig een viertalige yell ten gehore gebracht: het zogeheten Vriendenlied.



Om Nest geschikt te maken voor kinderen met een beperking, werd er advies ingewonnen bij stichting Het Gehandicapte Kind en Accessibility, een onderdeel van blindenstichting Bartiméus. Verder werkte de Efteling samen met de vorig jaar overleden schrijver en presentator Marc de Hond.



Max & Moritz

Hoofdontwerper voor het project was Robert-Jaap Jansen, die eerder ook hoofdverantwoordelijk was voor de vorig jaar geopende familieachtbaan Max & Moritz.