Walibi Belgium

Gouverneur boos op Walibi Belgium vanwege openen binnenattracties

De gouverneur van de provincie Waals-Brabant is niet blij met Walibi Belgium. Het pretpark in Waver besloot afgelopen zaterdag op eigen houtje enkele binnenattracties te openen, terwijl dat van de overheid niet mag. Provinciegouverneur Gilles Mahieu denkt er het zijne van.



Bezoekers van Walibi Belgium konden zaterdag onverwachts madhouse Het Paleis van de Geest en darkride Popcorn Revenge betreden. De volledig overdekte achtbaan Psyké Underground is al sinds 8 mei toegankelijk.

Pretparken in België mochten eerder deze maand weer open onder strenge voorwaarden. Eén daarvan was dat binnenlocaties, met uitzondering van souvenirwinkels en toiletten, dicht zouden blijven. Walibi Belgium neemt die regel in de praktijk met een korrel zout, tot grote frustratie andere Belgische attractieparken.



Woedend

Nu mengt ook gouverneur Gilles Mahieu zich in de discussie. In een korte reactie aan verschillende regionale kranten in Wallonië laat hij weten "woedend" te zijn dat het park zich niet aan de regels houdt. Of dat nog consequenties heeft voor Walibi, is nog niet duidelijk.



Een Walibi-woordvoerster beweert dat Het Paleis van de Geest en Popcorn Revenge slechts beperkt open waren als "testfase van ons veiligheidsprotocol". Autoriteiten hadden geen toestemming gegeven voor die test: er vond vooraf geen overleg plaats. Nadat er online ophef ontstond, zijn de attracties weer gesloten. Psyké Underground is echter nog wel operationeel.