Efteling geeft instapstation Droomvlucht een opfrisbeurt

De Efteling heeft het in- en uitstapstation van Droomvlucht opgeknapt tijdens de coronasluiting. Daarbij kreeg het interieur een nieuw uiterlijk dankzij een uitgebreide schilderbeurt, blijkt uit foto's die Looopings in handen kreeg. In het verleden waren de wanden crèmekleurig en de houten panelen groen.



Nu zijn de muren - voorzien van goudkleurige sterren - lichtblauw. De panelen en schotten werden wit geschilderd. Ook decoraties als een sierlijke spiegel en lampen in de vorm van bloemen kregen een likje verf. Een reclamebord voor fruit en broodjes bij het uitstapgedeelte is verwijderd.

Dankzij het nieuwe kleurenschema past het station nu beter bij het uiterlijk van De Gulden Gaarde, de eetgelegenheid met aangrenzende souvenirwinkel bij de uitgang. Het horecapunt werd in 2016 vernieuwd.



Binnenlocaties

De Efteling opende ruim twee weken geleden na een maandenlange sluiting vanwege de coronacrisis. Toch bleef Droomvlucht tot nu toe dicht. Vanaf morgen mogen Nederlandse attractieparken ook alle binnenlocaties openen. Dan is Droomvlucht weer toegankelijk voor bezoekers.