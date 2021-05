Efteling

Efteling vraagt bezoekers naar nieuw sprookje over minderheden

De Efteling wil van bezoekers weten of er behoefte is aan een sprookje over minderheden in het Sprookjesbos. Dat blijkt uit een enquête die naar Efteling-liefhebbers is gestuurd. Eén van de opvallendste vragen gaat over de mogelijkheid om een inclusief sprookje toe te voegen aan het bos.



"Een nieuw sprookje zou een minderheid in de schijnwerpers moeten zitten", luidt de stelling die gedeponeerd wordt in de enquête. Deelnemers kunnen vervolgens aangeven of ze het daarmee eens zijn of niet. De antwoordmogelijkheden zijn: helemaal oneens, oneens, neutraal, eens, helemaal eens en geen mening.

Het Sprookjesbos, geopend in 1952, telt nu dertig verschillende vertellingen. Bijna allemaal staan ze in het teken van witte personages. Wellicht wil de Efteling daar op termijn verandering in brengen, door te kiezen voor meer diversiteit en een meer accurate weerspiegeling van de maatschappij.



Verbeterpunten

Ook de stelling "Ik kan me makkelijk identificeren met de personen in de sprookjes" komt voorbij in het onderzoek. Verder gaat de vragenlijst over mogelijke verbeterpunten in het Sprookjesbos en de toevoeging van interactieve elementen. De enquête werd verspreid door de Raad der Wijzen, het onderzoekspanel van de Efteling.