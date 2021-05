Europa-Park

Europa-Park met verplichte coronatest: zo werkt het

Het grootste attractiepark van Duitsland is weer open, maar voorlopig moeten alle bezoekers een coronatest ondergaan. Hoe gaat dat in zijn werk? Looopings nam afgelopen weekend de proef op de som tijdens een bezoek aan Europa-Park.



De strenge coronaregels beginnen al bij de grens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt Nederlanders alleen op pad te gaan voor een noodzakelijke reis. Eenmaal in Duitsland moeten ze een antigeensneltest van maximaal 48 uur oud of een PCR-test van maximaal 72 uur oud kunnen laten zien. Er wordt echter slechts sporadisch op gecontroleerd.

Een bezoek aan Duitsland mag maximaal 24 uur duren. Wie langer blijft, moet zich vooraf registreren via de website einreiseanmeldung.de. Er geldt dan ook een quarantaineplicht van tien dagen, met een test op dag vijf. Ook dat wordt in de praktijk meestal niet gecheckt.



Vanaf 6 jaar

Europa-Park vraagt bezoekers om zelf een "officieel erkend" negatief testresultaat mee te nemen dat maximaal 24 uur oud is. Dat geldt voor iedereen vanaf 6 jaar. De resultaten zijn bij voorkeur afkomstig van Duitse teststraten.



De controle vindt plaats op het parkeerterrein van Europa-Park, bij de overdekte loopbanden richting het entreeplein. Beveiligers van het pretpark vragen bezoekers daar om hun testresultaat te tonen op hun telefoon. Vervolgens checken ze of de naam in het digitale document overeenkomt met de naam op een meegebracht identiteitsbewijs.



Fraudegevoelig

Naar de QR-code op de test wordt niet gekeken. Dat maakt het controlesysteem bijzonder fraudegevoelig: zelf een documentje maken of aanpassen is een fluitje van een cent. Er zijn vergelijkbare controles bij de ingang van de hotelrestaurants, maar niet bij het afhalen van eten en drinken.



Wat gebeurt er als bezoekers géén testresultaat bij zich hebben? Die personen worden 's ochtends op de parkeerplaats apart gehouden van de andere bezoekers. Medewerkers sturen hen naar een uithoek van het terrein, waar een teststraat is ingericht.



Extreme wachttijden

Op de website van Europa-Park valt te lezen dat daar "extreme wachttijden" kunnen ontstaan. "De testcapaciteiten zijn zeer beperkt en alleen bedoeld voor absolute uitzonderingsgevallen. We raden je daarom ten zeerste aan om een negatief testresultaat mee te brengen." Afgelopen weekend was van een lange rij bij de teststraat in ieder geval geen sprake.



Het boeken van een test kan via de website 15minutentest-rust.ticket.io. Dat is gratis voor inwoners van Duitsland. Buitenlanders moeten officieel 25,39 euro afrekenen, maar ook zij kunnen online de optie 'kosteloze sneltest' aanvinken, voor 0 euro. Personeelsleden controleerden afgelopen weekend niet op nationaliteiten.



El Andaluz

Nog rustiger is het bij twee andere, kleinschalige testlocaties in het pretparkresort: bij het Camp Resort en op de parkeerplaats van hotel El Andaluz. Ook daar zijn gratis tests beschikbaar. De openingstijden verschillen: zo gaat de teststraat op het parkeerterrein 's middags dicht, terwijl er bij het hotel ook 's avonds laat getest kan worden.



Ondanks de testverplichting moeten bezoekers zich in het park gewoon aan de gebruikelijke coronaregels houden. Dat wil zeggen: anderhalve meter afstand houden van andere groepen en een mondmasker dragen in wachtrijen en overdekte locaties. Met name die laatste regel wordt strikt gehanteerd.



Karretje

Afstand houden is echter niet nodig in de attracties. Bij de achtbanen, waterbanen en darkrides worden de treinen en bootjes volledig gevuld, zonder ruimte tussen verschillende huishoudens. Dat zorgt voor merkwaardige situaties, waarbij verschillende groepen afstand van elkaar houden in een wachtrij maar uiteindelijk wel pal naast elkaar zitten in een karretje.



Binnenattracties en overdekte restaurants mogen ook open. Bij horecagelegenheden moeten bezoekers hun contactgegevens achterlaten, zodat ze gecontacteerd kunnen worden in het geval van een vastgestelde coronabesmetting. In het park kan dat door per gezelschap één entreebewijs of abonnement te laten scannen.



Rulantica

Europa-Park opende afgelopen vrijdag als onderdeel van een onderzoeksproject in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en het Universitair Medisch Centrum Freiburg. Op dit moment zijn dagelijks maximaal 10.000 bezoekers welkom. De komende periode wil men groeien naar 20.000 bezoekers per dag. De testbereidheid blijkt groot te zijn: in het pinksterweekend waren alle beschikbare tickets uitverkocht.



De heropening van waterpark Rulantica laat nog even op zich wachten. Tot wanneer er gewerkt moet worden met toegangstests, is nog niet besloten.