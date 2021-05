Avonturenpark Hellendoorn

Montezuma's Revenge verwijderd uit Avonturenpark Hellendoorn

Eén van de attracties in Avonturenpark Hellendoorn is verdwenen. Vorige maand werd bekend dat het pretpark in Overijssel afscheid zou nemen van de thrillride Montezuma's Revenge. Inmiddels is het gevaarte nergens meer te bekennen.



Hellendoorn heeft de top spin uit 1998 verkocht aan een handelaar. Wat ermee gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het decor van de attractie - een tempelruïne - bleef staan. Verder herinneren alleen hekken en trappen nog aan Montezuma's Revenge.

Voorlopig blijft de locatie onaangetast. Het is de bedoeling om op termijn een nieuwe attractie neer te zetten, vertelde een woordvoerder eerder. Dat zou "een heftige attractie voor dezelfde doelgroep" moeten worden.