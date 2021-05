Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen vernieuwt nostalgische draaimolen

De nostalgische draaimolen Gallopers in Attractiepark Slagharen is afgelopen winter vernieuwd. Daarbij werd de veertig jaar oude paardenmolen volledig uit elkaar gehaald. Het Overijsselse pretpark investeerde onder andere in maar liefst vierduizend nieuwe led-lampen.



Ook de mechanische aandrijving werd gereviseerd, vertelt een woordvoerster van Slagharen aan Looopings. Daarvoor schakelde het park de firma Most Revisie in. Bovendien kwam er een nieuw loopvlak.

Verder zorgde de Limburgse zeilmaker Budero voor een nieuw doek, voor op het dak. In plaats van turquoise met wit is het zeil voortaan rood met wit. De led-lampen komen van het bedrijf Multilight, gespecialiseerd in verlichting voor attracties.



Zierer

"Onze eigen technici hebben de volledige af- en opbouw voor hun rekening genomen", aldus de woordvoerster. Gallopers, gebouwd door de Duitse fabrikant Zierer, opende in 1981. De buitenattracties in Slagharen zijn weer open sinds 22 mei. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de Enterprise.