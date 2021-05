Kermis

Man overleden bij opbouwen kermisattractie

Een 51-jarige man is om het leven gekomen bij het opbouwen van een kermisattractie. Dat gebeurde in de Spaanse badplaats Torrevieja, zo'n 40 kilometer ten zuiden van Alicante. Het slachtoffer werd geraakt door een zwaar onderdeel van de attractie.



Hij werd verpletterd toen het onderdeel op hem viel, melden Spaanse media. Het fatale arbeidsongeval vond dinsdagochtend plaats bij de attractie Star Dancer, een heen en weer slingerende arm met hangende gondels voor zestien personen.

Toen de hulpdiensten arriveerden, was de man al overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Voorlopig blijft de attractie verzegeld. Star Dancer is een attractie van het type street fighter, gebouwd door de Italiaanse firma Technical Park.