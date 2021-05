Plopsaland De Panne

Sensationele dronebeelden van nieuwe Plopsaland-achtbaan Ride to Happiness

Plopsaland De Panne heeft de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland op spectaculaire wijze in beeld gebracht. In een nieuwe video op social media wordt de trein van de spinning coaster gevolgd met een drone.



Het 36 seconden durende filmpje werd geproduceerd in samenwerking met de partijen Take07 en Cineprops. The Ride to Happiness by Tomorrowland, gebouwd door de Duitse firma Mack Rides, is 35 meter hoog en 920 meter lang.

De baan bestaat uit vijf inversies en twee lanceringen, met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Het thema en de soundtrack worden verzorgd door muziekfestival Tomorrowland. De opening vindt komende zomer plaats.