Wachttijden van Nederlandse en Belgische pretparken weer online te bekijken

Nu de pretparken in Nederland en België eindelijk open zijn, is het ook weer mogelijk om via Looopings de actuele wachttijden te bekijken. Op looopings.nl/wachten worden als vanouds de wachttijden weergegeven voor parken als de Efteling, Walibi Holland, Plopsaland en Walibi Belgium.



De attractieparken communiceren die gegevens meestal via een eigen app. Looopings maakt de bulk aan data overzichtelijk op één plek. Na een maandenlange onderbreking vanwege de coronasluiting keerden de online wachttijden terug.

Daar waren enkele technische aanpassingen voor nodig. De manier waarop de informatie door de parken wordt bijgewerkt, wisselt namelijk voortdurend.



Benelux

In de Benelux worden op dit moment wachttijden bijgehouden door de Efteling, Walibi Holland, Toverland, Plopsaland De Panne, Walibi Belgium en Bellewaerde. In Duitsland geldt dat vooralsnog alleen voor Europa-Park en Heide Park. Andere parken zijn daar nog gesloten.



Verder zijn er inmiddels gegevens beschikbaar voor attractieparken in Spanje, Groot-Brittannië en Denemarken. Een hoop andere Europese landen, waaronder Frankrijk, Italië en Zweden, houden de pretparken nog even dicht.