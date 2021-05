ZSL Whipsnade Zoo

Ontsnapte beren doodgeschoten in Britse dierentuin

In de Britse dierentuin Whipsnade Zoo, niet ver buiten Londen, zijn gisteren twee bruine beren doodgeschoten. De beesten waren via een omgevallen boom ontsnapt uit hun verblijf. Ze vormden een direct gevaar voor personeel en bezoekers.



Nadat een windvlaag de boom had geveld, zagen de beren Snow White en Sleeping Beauty hun kans schoon. Ze klommen over het hek en kwamen in een ander verblijf terecht. Daar vielen ze een mannelijk zwijn aan.

Verzorgers zagen geen andere optie dan de beren dood te schieten. Het hek rond het zwijnenverblijf is laag, waardoor de dieren op hun gemak het park in konden wandelen. "Aangezien bruine beren sterke en gevaarlijke roofdieren zijn, was veiligheid onze eerste prioriteit", zegt hoofdverzorger Malcolm Fitzpatrick.



Verdoving

Een verdoving was geen optie, omdat die pas na twintig minuten werkt. In de tussentijd kunnen beren door de vrijgekomen adrenaline zeer agressief worden. "Ik ben kapot van de uitkomst van dit incident, maar ik weet zeker dat ons handelen het verlies van meer levens heeft voorkomen", aldus Fitzpatrick.



Een derde beer, Cinderella, bleef in het verblijf achter. Zij is naar binnen gehaald terwijl verzorgers de omgevallen boom verwijderden. Het aangevallen zwijn is behandeld voor zijn verwondingen en blijft onder toezicht staan van de dierenarts.