Walibi Belgium houdt zich niet aan de regels: binnenattracties toch open

Walibi Belgium neemt het niet zo nauw met de overheidsregels voor binnenattracties. Al sinds de opening van het pretpark is de volledig overdekte achtbaan Psyké Underground gewoon toegankelijk. Vandaag ging Walibi nog een stapje verder door ook madhouse Het Paleis van de Geest en darkride Popcorn Revenge open te stellen. Branchegenoot Plopsa reageert verbaasd en teleurgesteld.



In België mogen - net als in Nederland - binnenattracties voorlopig niet open. Om die reden is in Plopsaland bijvoorbeeld Het Bos van Plop dicht. Bellewaerde houdt onder andere de grotendeels overdekte achtbaan Huracan dicht, Bobbejaanland sloot onder meer achtbaan Revolution. Walibi Belgium neemt de overheidsregels kennelijk minder serieus.

Daar kunnen bezoekers al weken een ritje maken in de binnenachtbaan Psyké Underground. Hoe kan dat? "De wachtrij bevindt zich in openlucht en de attractie wordt bovendien verlucht", luidt de uitleg van een Walibi-woordvoerster.



Testfase

Vandaag werden bezoekers plotseling ook binnengelaten bij Het Paleis van de Geest en darkride Popcorn Revenge. Hoe legt Walibi die beslissing uit? De voorlichtster spreekt over een "testfase van ons veiligheidsprotocol". De attracties waren naar verluidt open "voor een beperkt publiek".



"We zijn tevreden van het resultaat van deze testfase, die nu afgelopen is. De twee attracties zijn dus niet meer toegankelijk." Waarom het veiligheidsprotocol vandaag getest moest worden, is niet duidelijk. Beide attracties waren vorig jaar ook al open in coronatijd, toen de regel voor binnenattracties nog niet van kracht was.



Eigen initiatief

Bovendien vond de test niet plaats op verzoek van de veiligheidsautoriteiten. "Het gebeurde op eigen initiatief", geeft de Walibi-woordvoerster toe. Psyké Underground is nog open.



Steve Van den Kerkhof, directeur van de Plopsa-parken, snapt er niets van. "Ik vind dit zeer vreemd en betreurenswaardig", laat hij desgevraagd weten. "De Vlaamse pretparken houden zich allemaal perfect aan de regels. Dat men er in Waver voor kiest om de regels te negeren, is zeer slecht voor de reputatie van onze hele branche."